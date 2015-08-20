Більшість громадян асоціює Україну з корумпованою владою та війною – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного компанією TNS в рамках проекту Інституту світової політики "Нова європейська політика. Заповнюючи прогалину в інформації".

Зокрема, опитаних респондентів соціологи попроcили відповісти, що вони думають про Україну.

Найбільше українці асоціюють Україну з корумпованою, неефективною владою. Так відповіли 24,6% респондентів. Найчастіше таку відповідь називали мешканці центральної України.

20,5% опитаних пов'язують Україну з війною, конфліктом, розрухою та бідою; 16% - з Батьківщиною та домом; 14,3% - з бідністю, безробіттям, злиднями та занепадом.

Соціологи наголошують, що у відповідях опитаних громадян позитивні асоціації практично рівномірно переплітаються з негативними.

Читайте такожПонад 70% громадян підтримують незалежність України - опитування

8,1% респондентів асоціюють Україну з національними атрибутами, такими як прапор, вишиванка, калина, волошки, борщ, сало та горілка; 7,8% назвали хаос та безлад; 7,7% - незалежність, волелюбність, свободу вибору або слова; 7,3% - країну з потенціалом, європейську країна; 4,7% - нестабільність, невпевненість та безперспективність; 4,2% - добро, радість, мир та толерантність.

При цьому для 20,5% українців на це питання було важко відповісти. Таку відповідь дав кожен п'ятий опитаний.

Опитування проводилось з 14 по 21 липня 2015 року методом онлайн-опитування серед міського населення по всій території України, окрім АР Крим та територій, де відбувається АТО.

Під час дослідження було опитано 1 тис. осіб віком від 18 до 55 років.