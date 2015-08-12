Майже третина звернень в Україні про корупцію стосуються сфери освіти - Transparency International

Про це повідомили УНІАН в українсько представництві міжнародної антикорупційної організації Transparency International Україна.

В повідомленні зазначається, що ТІ Україна вже місяць проводить кампанії щодо захисту викривачів корупції "Вони б не мовчали" і за цей час отримано «більше 50 звернень».

«Перші результати кампанії свідчать: 30% повідомлень про корупцію стосуються сфери освіти. Також найчастіше повідомляли про корупцію при вирішенні земельних питань – 10%, у судових та правоохоронних органах – 10%, про адміністративну корупцію у сфері бізнесу та охорони здоров’я – 10%. Крім цього 5% викривачів надали інсайдерську інформацію про корупційні зловживання у міністерствах, ще 5% - про злочини на державних та приватних підприємствах»- зазначають в ТІ Україна.

При цьому повідомлення про різноманітні злочини, які не вважаються корупційними за визначенням, склали ще 30%.

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ТІ Україна направила звернення до міністерств внутрішніх справ та освіти і науки, вказавши конкретні навчальні заклади з проханням провести розслідування щодо виявлених фактів та проінформувати громадськість про результати. В повідомленні зазначається, що «згідно з інформацією викривачів, на сьогоднішній день «благодійні внески» у дитячі садочки складають 50-1000 грн, вступні іспити у виші коштують від 6 000 грн, продаж дипломних робіт у виші – 1000 грн, вартість одного модуля в регіональному виші – 150-350 грн, вартість сесії в технікумі – 2 000 грн, вступ до магістратури відомого вишу, який готує юристів та правоохоронців – 1000-1500 дол».

Transparency International Україна закликає не мовчати про корупцію та повідомляти про неї за допомогою ресурсу www.anticorruption.in.ua і зазначає, що бажаного результату можна досягнути в разі звернення з конкретними фактами та доказами, які допоможуть не лише повідомити про факт злочину, але й притягнути до відповідальності корупціонерів. При цьому зазначається, що юристи організації надають відповіді, коментарі та поради на всі повідомлення, крім анонімних.

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TransparencyInternational Україна закликає не мовчати про корупцію і повідомляти про неї за допомогою ресурсу www.anticorruption.in.ua і зазначає, що бажаного результату можна досягти у разі звернення з конкретними фактами і доказами, які допоможуть не тільки повідомити про факт злочину, але й притягнути до відповідальності корупціонерів. При цьому наголошується, що юристи організації дають відповіді, коментарі та поради на всі повідомлення, крім анонімних.