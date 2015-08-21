Внаслідок сутичок між футбольними фанатами в Києві затримано 13 осіб - МВС

Про це повідомляє відділ зв'язків із громадскістю ГУ МВС України у м. Києві.

"Відомості про вчинення правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У молодиків вилучені маски, балаклави та петарди", - йдеться в повідомленні.

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Окрім того, до столичних правоохоронців надійшло три повідомлення від громадян про пошкодження транспортних засобів внаслідок хуліганських дій.

До медичних закладів звернулися четверо осіб, які отримали тілесні ушкодження під час подій у центральній частині столиці. Серед потерпілих – один працівник міліції. Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Раніше УНІАН повідомляв, 20 серпня перед грою між Луганською "Зорею" та польскою "Легією" в центрі Києва сталися сутички між уболівальниками.

В ході масової бійки міліції вдалося розвести фанатів по різні сторони, однак кілька вікон у будівлі на Майдані Незалежності все ж побиті. Також кидали димові шашки і камені.

Окрім цього, як повідомили УНІАН у МВС, біля метро «Арсенальна» у Києві зібралась група агресивно налаштованих молодиків. При спробі правоохоронців поспілкуватися вони побігли до метро. Зараз молодиків доставляють до районних управліннь для встановлення осіб.