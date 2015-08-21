СБУ затримала коригувальника вогню по Сартані - ним виявився місцевий житель
СБУ оприлюднила розмову терористів із коригувальником вогню по селищі Сартана.
СБУ затримала коригувальника вогню по селищу Сартана біля Маріуполя, яке було обстріляне бойовиками в ніч на 16 серпня. Ним виявився службовець пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр відомства.
Безпосередньо керував обстрілами бойовик з позивним "Жарік".
Тривають оперативно-слідчі дії.
Раніше повідомляв УНІАН, що внаслідок обстрілу було зруйновано близько 50 житлових будинків, загинуло 3 осіб. З пораненнями до медиків звернулися 7 осіб.
Генштаб заявив, що обстріл Сартани був проведений з боку контрольованих російськими військовими і бойовиками селищ Саханка — Комінтернове.
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі зазначає, що обстріл селища відбувся із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями артилерії, яка повинна була бути відведеною на визначені відстані від лінії розмежування.