СБУ затримала коригувальника вогню по Сартані - ним виявився місцевий житель

17:16, 21 серпня 2015
Суспільство
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СБУ оприлюднила розмову терористів із коригувальником вогню по селищі Сартана.

СБУ затримала коригувальника обстрілів Сартани / Скріншот відео

СБУ затримала коригувальника вогню по селищу Сартана біля Маріуполя, яке було обстріляне бойовиками в ніч на 16 серпня. Ним виявився службовець пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр відомства.

Безпосередньо керував обстрілами бойовик з позивним "Жарік". 

Тривають оперативно-слідчі дії.

Раніше повідомляв УНІАН, що внаслідок обстрілу було зруйновано близько 50 житлових будинків, загинуло 3 осіб. З пораненнями до медиків звернулися 7 осіб.

Генштаб заявив, що обстріл Сартани був проведений з боку контрольованих російськими військовими і бойовиками селищ Саханка — Комінтернове. 

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі зазначає, що обстріл селища відбувся із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями артилерії, яка повинна була бути відведеною на визначені відстані від лінії розмежування.

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