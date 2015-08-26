У Слов'янську в кафе стався вибух - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"На місці було встановлено, що, ймовірно, потрапив вибухонебезпечний предмет на літній майданчик кафе-готелю "Цезар", внаслідок чого пошкоджено покрівлю будівлі та стіни, подальшого горіння не було", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що загиблих і постраждалих внаслідок вибуху немає.

Читайте такожВночі в офісі волонтерів у Миколаєві пролунав вибух (фоторепортаж)

Як повідомляє місцеве видання slavgorod.com.ua з посиланням на секретаря міської ради Олега Зонтова, був підірваний кумулятивний снаряд, випущений з РПГ-18.

За його словами, про теракт мова не йде. Даний вибух кваліфікується, як хуліганський акт із застосуванням зброї.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 березня у Слов'янську вибух стався на автозаправці. Причиною загоряння терміналу автозаправки послужив розрив балона на автобусі.