У Генштабі повідомили, коли буде створено електронний реєстр призовників

Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

"За великим рахунком, роботою військкоматів я не задоволений. І це стосується не тільки солдатів і сержантів, але й офіцерського складу. Мобілізовані офіцери призначаються не завжди відповідно військово-облікової спеціальності та штатно-посадовим категоріям. Недостатньо і кількості молодших офіцерів. З вересня ми вводимо систему короткострокових курсів для підготовки офіцерів - і тих, хто отримав відповідну освіту на військовій кафедрі, і тих, у кого її не було, але вони придбали певний досвід, в тому числі бойовий, служили у Збройних силах, вирішили пов'язати подальшу долю з армією. Будемо набирати людей на контрактній основі", - заявив Муженко, відповідаючи на питання, чи задоволений він роботою військкоматів.

Читайте такожЕкс-депутат про Іловайську трагедію: Муженко та Назаров отримали гарантії недоторканності

За словами начальника Генштабу, у мобілізації "є проблеми і перекоси". "Мобілізованих дійсно завжди закликають за наявною військово-обліковою спеціальностю. Плануємо зробити єдиний державний електронний реєстр Збройних сил, зокрема в тому, що стосується призову з мобілізації" - сказав Муженко.

На питання, коли запрацює реєстр, і що заважало ввести його раніше, Муженко відповів: "Реєстр плануємо зробити до кінця листопада. Чому не зробили раніше? Я рік на цій посаді. 23 роки були інші посадові особи, тому нехай кожен відповість на питання про виконання своїх обов'язків. Я готовий відповідати: рівень готовності Збройних сил на квітень минулого року і нинішній - непорівнянні".

Читайте такожГенштаб назвав провокацією чутки про нібито підготовку наступу ЗСУ на Донбасі

Голова Генштабу також висловився проти скорочення армії і збільшення частки контрактників.

"Я не згоден з тими, хто пропонує замінити 250-тисячну армію, що комплектується по мобілізації, 50-тисячною армією контрактників", - заявив Муженко. За його словами, чисельність, необхідна для реагування на існуючі військові загрози, - "прорахована і обґрунтована".