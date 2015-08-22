Президент пояснив, чому в найближчій перспективі призов і мобілізація будуть збережені

Україна збільшуватиме контрактну складову при формуванні війська, але в найближчій перспективі буде збережено призов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко, перебуваючи з робочою поїздкою у Харковській області.

“Окремо хотів би сказати декілька слів про контрактну армію.... Ми, безумовно, будемо збільшувати контрактну складову у формуванні українського війська”,- сказав Порошенко.

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За словами президента, в першу чергу йдеться про ті підрозділи, які нестимуть службу в зонах підвищеного ризику, неподалік кордону з Росією.

“Але в найближчій перспективі призов і мобілізація будуть збережені”, - сказав він.

Порошенко наголосив, що військова загроза зі сходу зберігається на роки вперед, і тому кожне нове покоління повинно мати армійський досвід.

"Військова загроза зі сходу – це зрима перспектива на десятиліття вперед, ця загроза не мине найближчим часом...і кожне нове покоління повинно мати армійський досвід. Тільки-но уявімо, що б було, якби минулого року ми не мали чоловіків із попереднім досвідом служби в ЗСУ, армії. Адже лише в шостій, - і швидше за все, не останній - хвилі мобілізації повістки прийшли тим, хто раніше не служив, чи не навчався на військових кафедрах", - сказав Порошенко.