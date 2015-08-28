Полторак: за шість хвиль мобілізації до армії призвали 210 тисяч військових

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак на засіданні уряду, повідомляє радіо "Свобода".

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За його словами, кількість військових-контрактників у цьому році збільшилась на 2 тис. і наразі становить 107 тис. людей.

Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що необхідності у проведенні наступної, сьомої, хвилі мобілізації на даний момент немає. Крім того, він наголосив, що мобілізація і призов до армії будуть збережені, хоча в українській армії зросте і число контрактників.