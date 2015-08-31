Окупанти почали зводити тимчасові мости через Керченську протоку

В районі Керченської протоки між Таманню і Керчю почалося зведення тимчасових робочих мостів, повідомляє Крим.Реалії.

Перший міст буде добудовано вже цієї осені. Він з'єднає Таманський берег з островом Тузлою. Ще два робочих мости – від острова Тузла до судноплавного каналу та від каналу до Керчі – будуть зведені до літа 2016 року. Допоміжні мости забезпечать незалежний від погодних умов доступу до місць будівництва.

Наголошується, що раніше в районі будівництва мосту через Керченську протоку почалися випробування ґрунту на міцність.

"Російська компанія "Стройгазмонтаж" заснувала дочірню компанію "СГМ-Міст", яка буде відповідальною за весь обсяг робіт з проектування та будівництва керченського мосту", - говориться в повідомленні.

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Як повідомляло видання, президент Росії Володимир Путін заявив, що Керченський міст має бути побудований до кінця 2018 року, зазначивши, що бюджетні можливості обмежені.

Про необхідність побудувати переправу через Керченську протоку президент Росії заявив 19 березня 2014 року, відразу ж після анексії Криму.

Раніше російська адміністрація Керчі заявила, що забита перша паля майбутнього мосту через протоку. До цього повідомлялося, що уряд Росії вніс деякі зміни до бюджету, передбачений на будівництво Керченського мосту, скоротивши обсяг фінансування у 2015 році.