Путін зажадав завершити будівництво Керченського мосту в окупований Крим до 2018 року

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з питання розвитку транспортної інфраструктури півдня Росії.

«Очевидно, що морські порти Криму зможуть повноцінно працювати лише тоді, коли буде побудований міст через Керченську протоку, й дуже розраховую на те, що терміни будівництва буде дотримано. Наприкінці 2018 року цей стратегічний об'єкт повинен бути зданий», - сказав Путін.

За його словами, будівництва Керченського моста, загалом розвиток залізничної та іншої транспортної інфраструктури «півдня Росії» потребує значних фінансових вкладень.

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«Між тим наші бюджетні можливості як завжди – вони завжди і скрізь обмежені, тому потрібно думати, як стимулювати ці додаткові інвестиції, одночасно підвищити відповідальність інвесторів за взяті на себе зобов'язання, щоб розпочаті проекти не перетворювалися на довгобуд, збільшення витрат, подорожчання будівництва», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2014 року Путін на засіданні президії Держради з питань вдосконалення мережі автошляхів заявив, що до кінця 2018 року Росії необхідно реалізувати «ще один складний мостовий перехід – перехід через Керченську протоку».

5 вересня 2014 міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що Росія планує побудувати міст в окупований Крим через Керченську протоку до 16 грудня 2018 року.

Російський уряд визначив, що будівництвом моста займеться компанія "Стройгазмонтаж", що належить російському мільярдеру Аркадію Ротенбергу.

Загальна довжина транспортного переходу становитиме 19 км.