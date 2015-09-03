У кінотеатрі "Україна" відбудеться ювілейний вечір художнього фільму "Тіні забутих предків"

4 вересня у кінотеатрі «Україна»(м. Київ, вул. Городецького, 12) відбудеться урочистий вечір до 50 – річного ювілею прем’єри художнього фільму «Тіні забутих предків» з демонстрацією стрічки.

В урочистому заході візьме участь Віце-прем’єр-міністр України - Міністр культури України В’ячеслав Кириленко, дипломати, представники культурних центрів, режисери, кінематографісти, учасники прем’єрного показу легендарного фільму 50 років тому. Зокрема виконавиця ролі Марічки - Лариса Кадочниковата, композитор Мирослав Скорик, а також спеціальний гість із США Джеймс М. Стеффен – доктор філософії та прихильник творчості Сергія Параджанова.

До знакової дати виданий буклет, де викладена історія створення стрічки, а також створений промо-ролик:

Нагадаємо, що у вересні 2015 року Україна на державному рівні відзначає 50-річний ювілей прем’єри легендарної стрічки «Тіні забутих предків». Відповідне рішення було прийнято Кабінетом Міністрів України розпорядженням № 702-р від 26 червня 2015 р.

Художній фільм «Тіні забутих предків» за однойменною повістю Михайла Коцюбинського зняв режисер Сергій Параджанов, оператором стрічки виступив Юрій Іллєнко. Головні ролі Івана та Марічки зіграли Іван Миколайчук і Лариса Кадочникова. Зйомки фільму тривали в 1963-1964 роках у справжніх гуцульських хатах та околицях села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області. У вересні 1965 року на прем’єрі «Тіней забутих предків» в кінотеатрі «Україна» в Києві Василь Стус, Іван Дзюба, Мирослав Скорик, Георгій Якутович і В’ячеслав Чорновіл публічно висловили протест проти політики влади, оприлюднивши інформацію про арешти української творчої інтелігенції.

Український художній фільм «Тіні забутих предків» здобув нагороди на міжнародних кінофестивалях у Мар-дель-Плата (Аргентина), Римі (Італія), Салоніках (Греція) та спеціальну премію журі на Всесоюзному кінофестивалі у Києві за талановитий художній пошук та новаторство.

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