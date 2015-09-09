В інтернеті з'явився трейлер документального фільму про Майдан
01:34, 09 вересня 2015Суспільство
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Американський онлайн-телеканал Netlflix випустив коротке промовідео власного документального фільму про революційні події в Україні.
На екран стрічка вийде 9 жовтня / Netlflix / mashable.com
Про це повідомляє Громадське ТБ.
Стрічку під назвою Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom ("Палаюча зима: Боротьба України за свободу") для каналу зняв режисер Євгеній Афінєєвський.
На екран вона вийде 9 жовтня.
Фільм-хроніка описує 93 дні взимку 2013-2014, описуючи як "рух за громадянські права перетворюється на підтримувану мільйонами революцію та громадянську непокору".
До нього увійшли інтерв'ю з протестувальниками, записи з місця подій та "великомасштабний" погляд на конфлікт, заявив Netflix. Телеканал, відомий зокрема своїм нещодавніми серіалом "Картковий будинок", також опублікував офіційний постер до стрічки.
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