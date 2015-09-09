До Умані прибуло понад 2 тисяч паломників-хасидів

До міста Умань Черкаської області станом на 16 годину 8 вересня прибуло 2058 паломників-хасидів.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, під посилену охорону правоохоронці взяли територію наметового містечка в Умані, де проживають паломники-хасиди. Також здійснюється цілодобове патрулювання міста. Наразі до охорони громадського порядку залучено понад 400 правоохоронців та 15 поліцейських із Ізраїлю.

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Як повідомляв УНІАН, на святкування єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд близько 27 тис. паломників із 24 країн світу, переважно з Ізраїлю та США.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цьогоріч Рош-га-Шана відзначатимуть 14–15 вересня.