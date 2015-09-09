Аброськін: у Донецькій області невідомі побили волонтера Олексія Мочанова
23:08, 09 вересня 2015Суспільство
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Сьогодні, 9 вересня, на трасі "Дружківка-Костянтинівка" в Донецькій області був побитий відомий волонтер Олексій Мочанов і його водій.
Олексія Мочанова побили в Донецькій області / УНІАН
Про це начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, нападники під'їхали на автомобілі "Опель" сірого кольору і бітами побили Мочанова і його водія.
"Постраждалі доставлені в лікарню Краматорська", - зазначив Аброськін.
Сегодня на трассе "Дружковка-Константиновка" во время нахождения автомобиля на обочине избили известного волонтера, моег...Posted by Vyacheslav Abroskin on Wednesday, September 9, 2015
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