Аброськін: у Донецькій області невідомі побили волонтера Олексія Мочанова

23:08, 09 вересня 2015
Суспільство
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Сьогодні, 9 вересня, на трасі "Дружківка-Костянтинівка" в Донецькій області був побитий відомий волонтер Олексій Мочанов і його водій.

Алексей Мочанов

Про це начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, нападники під'їхали на автомобілі "Опель" сірого кольору і бітами побили Мочанова і його водія.

"Постраждалі доставлені в лікарню Краматорська", - зазначив Аброськін.

Сегодня на трассе "Дружковка-Константиновка" во время нахождения автомобиля на обочине избили известного волонтера, моег...

Posted by Vyacheslav Abroskin on Wednesday, September 9, 2015

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