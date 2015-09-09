Аброськін: у Донецькій області невідомі побили волонтера Олексія Мочанова

Про це начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, нападники під'їхали на автомобілі "Опель" сірого кольору і бітами побили Мочанова і його водія.

"Постраждалі доставлені в лікарню Краматорська", - зазначив Аброськін.