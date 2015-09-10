В Одесі активісти з вимогою визнати РФ країною-агресором наділи на депутата сміттєвий пакет (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, до зали засідань під час проведення сесії увійшли кілька відомих у місті громадських діячів, серед яких Аліна Подолянка і Сергій Гуцалюк, який тримав у руках сміттєвий пакет.

Активісти почали голосно кричати, вимагаючи визнати Росію країною-агресором, оскільки це питання взагалі не було внесено до порядку денного.

Активісти скандували: «Ганьба!». Гуцалюк і Подолянка пішли по залу, маючи намір домогтися внесення цього питання до порядку денного.

Почалася сварка з членами фракції «Батьківщина» та деякими колишніми «регіоналами». На голову депутата цієї фракції Олександра Казарновского – колишнього адвоката екс-нардепа Ігоря Маркова – одягли поліетиленовий пакет.

Читайте такожРада заборонила резидентам країни-агресора засновувати ЗМІ в Україні

Потім сталася сутичка Гуцалюка з охороною – він не хотів виходити і його, взявши за руки й ноги, винесли із зали, Подолянка вийшла сама під тиском охорони.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня сесія Одеської міської ради не відбулася через відсутність кворуму. Частина депутатів не прийшла у зв'язку з тим, що передбачався розгляд питання про визнання Росії країною-агресором.