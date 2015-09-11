Глава ГФС Насиров стверджує, що його радник Романенко допоміг провести люстрацію в службі

Про це на брифінгу в понеділок заявив голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насиров, відповідаючи на відповідне питання журналіста, повідомляє INSIDER.

"Пан Романенко допоміг розібратися і допоміг звільнити більшу частину тих людей, яких справді потрібно було люструвати. Він сумлінно прийшов, сумлінно виконав свою задачу. Він допомагав службі менше двох місяців. А по всім звинуваченням, які лунали на його адресу, то можу сказати, що це як раз відповідна реакція від нелегального бізнесу і тих схем, які функціонували на митниці в Україні ", - заявив Насиров.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Максим Поляков (фракція "Народний фронт") звернувся до генерального прокурора України Віктора Шокіна з проханням провести перевірку законності перебування Геннадія Романенка в службових приміщеннях ДФС України і здійснення ним співбесід з кандидатами на керівні посади в органах ДФС.

У той же час, згідно з нормами закону "Про очищення влади" Романенко підлягає люстрації, оскільки протягом 2010-2014 років займав керівні посади в податкових і митних органах України (був начальником управління податкової міліції в Херсонській області, начальником Київської регіональної митниці, начальником Полтавської митниці).

За даними нардепа від "Блоку Петра Порошенко" Світлани Заліщук, Романенко також знаходиться в дружніх відносинах з колишнім главою митниці Ігорем Калєтніком, який є його кумом.

Нагадаємо, сьогодні міністр фінансів Наталія Яресько підтвердила інформацію про те, що Кабмін задовольнив клопотання голови ГФС Романа Насирова про звільнення його заступника Костянтина Лікарчука.

Останній публічно звинуватив Насирова в корупції на митниці, а також заявляв, що «смотрящим» за наявними корупційними схемами на митниці є кум екс-голови Митної служби Ігоря Калєтніка - Геннадій Романенко.