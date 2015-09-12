За отримання хабара затримали ще одного керівника із Держслужби зайнятості

Слідчі Генеральної прокуратури України спільно із співробітниками Служби безпеки України після затримання голови Державної служби зайнятості за отримання хабара у розмірі 600 тис. грн затримали ще одного з керівників відомства - голову тендерного комітету - також за фактом отримання хабара.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Дані грошові кошти службова особа отримала за надання протиправного сприяння представникам комерційних структур під час участі у державних закупівлях та у подальшому заволодінні бюджетними коштами», - говориться в повідомленні.

При цьому у відомстві не вказали суму хабара.

Також в ГПУ додали, що у даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання посадовій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

ЗАТРИМАНО ГОЛОВУ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ ЗА ФАКТОМ ОТРИМАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИСлідч... Posted by Генеральна прокуратура України on 11 сентября 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Генпрокуратури і СБУ 11 вересня затримали голову Державної служби зайнятості під час отримання хабара у розмірі понад 600 тис грн.

Як зауважили в ГПУ, вказані грошові кошти службова особа отримала за надання протиправного сприяння представникам комерційних структур під час участі у державних закупівлях та у подальшому заволодінні бюджетними коштами.