СБУ затримала керівника центру зайнятості при отриманні 600 тисяч гривень хабара (фото)

Про це повідомили в управлінні зі зав'язків з громадськістю ГПУ. "Генпрокуратура спільно зі співробітниками СБУ затримала одного з керівників Державної служби зайнятості під час отримання неправомірної вигоди у розмірі понад 600 тис. грн", - повідомили сказали в управлінні.

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За даними СБУ, сума складала 622 тис. грн. Ці кошти службова особа отримала за "надання протиправного сприяння представникам комерційних структур під час участі у державних закупівлях та у подальшому заволодінні бюджетними коштами".

Проводиться комплекс слідчих та розшукових дій для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

У свою чергу активіст Дмитро Карп повідомив на своїй сторінці в соцмережі, що затриманий – голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба.