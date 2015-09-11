СБУ затримала керівника центру зайнятості при отриманні 600 тисяч гривень хабара (фото)
Генеральна прокуратура України (ГПУ) і СБУ затримали одного з керівників Державної служби зайнятості під час одержання ним хабара у понад 600 тис. грн.
Про це повідомили в управлінні зі зав'язків з громадськістю ГПУ. "Генпрокуратура спільно зі співробітниками СБУ затримала одного з керівників Державної служби зайнятості під час отримання неправомірної вигоди у розмірі понад 600 тис. грн", - повідомили сказали в управлінні.
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За даними СБУ, сума складала 622 тис. грн. Ці кошти службова особа отримала за "надання протиправного сприяння представникам комерційних структур під час участі у державних закупівлях та у подальшому заволодінні бюджетними коштами".
Проводиться комплекс слідчих та розшукових дій для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
У свою чергу активіст Дмитро Карп повідомив на своїй сторінці в соцмережі, що затриманий – голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба.