Тука: на вокзалах Лисичанська та Рубіжного посилять заходи безпеки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА), згідно з розпорядженням керівника Луганської обласної ВЦА Георгія Туки планується виділення приміщень на залізничних вокзалах цих міст для організації постійного чергування співробітників правоохоронних органів, обладнання парканами територій вокзалів для недопущення проникнення підозрілих осіб та здійснення заходів із протидії тероризму, запобігання розповсюдженню зброї, вибухівки та інших заборонених предметів.

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Для забезпечення координації дій з реалізації заходів, спрямованих на забезпечення безпеки громадян і охорони на залізничних станціях, при Луганській ВЦА створена робоча група під головуванням заступника голови Луганської ВЦА Юрія Клименка.

«Так сталося, що з великою кількістю блокпостів ми дуже ретельно контролюємо автодороги у нас в області, але водночас практично ніхто не перешкоджає пересуванню диверсантів, терористів і сепаратистів по залізничній колії. У зв'язку з цим ми вживаємо додаткових заходів щодо забезпечення громадської безпеки на залізничних вокзалах», - сказав Георгій Тука.