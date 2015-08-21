У Лисичанську СБУ затримала бойовика банди Мозгового

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Після звільнення Лисичанська силами АТО зловмисник втік та переховувався в центральних регіонах України. Після повернення до міста був затриманий співробітниками СБУ.

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21 серпня ц.р. зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

Стаття передбачає відповідальність у вигляді конфіскації майна та позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.