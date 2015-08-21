У Лисичанську СБУ затримала бойовика банди Мозгового
21:36, 21 серпня 2015Суспільство
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Служба безпеки України затримала бойовика банди Мозгового, який чергував на блокпостах терористів та брав участь у вчиненні диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури Луганської області.
Фотоілюстрація / Фото УНIАН
Про це повідомляє прес-центр СБ України.
Після звільнення Лисичанська силами АТО зловмисник втік та переховувався в центральних регіонах України. Після повернення до міста був затриманий співробітниками СБУ.
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21 серпня ц.р. зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
Стаття передбачає відповідальність у вигляді конфіскації майна та позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.
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