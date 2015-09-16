Жебрівський заявляє, що Широкине і Піски не підлягають відновленню
12:49, 16 вересня 2015Суспільство
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Прифронтові селища Широкине і Піски Донецької області не підлягають відновленню. На їх місці легше побудувати нові населені пункти.
Широкіно @OSCE_SMM
Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час зустрічі з послом Данії, повідомляє Новости Донбасса.
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За словами голови ДонОВГА, 14 та 15 вересня бойовики незаконного угруповання "ДНР" відновили обстріл. Так, за добу в результаті бойових дій загинув один український військовий і один мирний житель в селищі Мар'їнка.
Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.
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