Жебрівський заявляє, що Широкине і Піски не підлягають відновленню

Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час зустрічі з послом Данії, повідомляє Новости Донбасса.

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За словами голови ДонОВГА, 14 та 15 вересня бойовики незаконного угруповання "ДНР" відновили обстріл. Так, за добу в результаті бойових дій загинув один український військовий і один мирний житель в селищі Мар'їнка.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.