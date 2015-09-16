За добу бойовики здійснили 9 провокативних обстрілів позицій сил АТО, сьогодні зранку - тиша
Наприкінці вчорашньої доби ситуація в зоні АТО залишалася стабільною.
Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, проросійські бандформування продовжували поодинокі обстріли українських позицій. Проте здебільшого це був хаотичний і провокаційний вогонь.
Так, майже о 19 годині в районі селища Кримське, що на Луганщині, по нашому опорному пункту працював ворожий снайпер.
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А близько 21 та 23 години, на Артемівському напрямку, по силах АТО в населеному пункті Розсадки окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я.
А вже сьогодні, 16 вересня з опівночі і до 6 ранку, вздовж лінії розмежування зберігалася тиша.
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.
З того дня терористи суттєво знизили активність.