За добу бойовики здійснили 9 провокативних обстрілів позицій сил АТО, сьогодні зранку - тиша

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, проросійські бандформування продовжували поодинокі обстріли українських позицій. Проте здебільшого це був хаотичний і провокаційний вогонь.

Так, майже о 19 годині в районі селища Кримське, що на Луганщині, по нашому опорному пункту працював ворожий снайпер.

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А близько 21 та 23 години, на Артемівському напрямку, по силах АТО в населеному пункті Розсадки окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я.

А вже сьогодні, 16 вересня з опівночі і до 6 ранку, вздовж лінії розмежування зберігалася тиша.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.

З того дня терористи суттєво знизили активність.