Конституційний суд Росії не став розглядати скаргу на закон про приєднання Криму

Про це повідомляє ТАСС.

«Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадян Аншакова Михайла Геннадійовича, Відставних Валерія Володимировича та Селезньова Костянтина Анатолійовича, оскільки вона не відповідає вимогам Федерального конституційного закону «Про Конституційні суди Російської Федерації», - сказано в рішенні КС.

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Як постановив суд, скарга ставить питання про конституційність положення статті 65 основного закону, що не входить до компетенції КС.

Раніше голова «Громадського контролю» Аншаков і його соратники подали до КС скаргу, в якій зазначалося, що рішення прийняти Крим до складу Росії не відповідає Конституції.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією в березні 2014 року АР Крим оголошено тимчасово окупованою територією. Між материковою Україною і півостровом встановлена адміністративна межа.

Лідери кримських татар оголосили, що кримські татари готують акцію з блокування транспортного сполучення з Кримом з боку материковій частині України на адмінкордоні з півостровом. Початок акції заплановано на 20-21 вересня.