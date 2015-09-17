Конституційний суд Росії не став розглядати скаргу на закон про приєднання Криму
Конституційний суд відмовився приймати до розгляду скаргу активіста Михайла Аншакова на закон про приєднання Криму.
Про це повідомляє ТАСС.
«Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадян Аншакова Михайла Геннадійовича, Відставних Валерія Володимировича та Селезньова Костянтина Анатолійовича, оскільки вона не відповідає вимогам Федерального конституційного закону «Про Конституційні суди Російської Федерації», - сказано в рішенні КС.
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Як постановив суд, скарга ставить питання про конституційність положення статті 65 основного закону, що не входить до компетенції КС.
Раніше голова «Громадського контролю» Аншаков і його соратники подали до КС скаргу, в якій зазначалося, що рішення прийняти Крим до складу Росії не відповідає Конституції.
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією в березні 2014 року АР Крим оголошено тимчасово окупованою територією. Між материковою Україною і півостровом встановлена адміністративна межа.
Лідери кримських татар оголосили, що кримські татари готують акцію з блокування транспортного сполучення з Кримом з боку материковій частині України на адмінкордоні з півостровом. Початок акції заплановано на 20-21 вересня.