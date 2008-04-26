Команда Кличка обіцяє зробити референдуми постійними

У команді кандидата на посаду Київського міського голови Віталія КЛИЧКА вважають за необхідне запровадити у столиці систему місцевих референдумів з питань життєдіяльності міста.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кандидата в депутати Київради Анатолія КОВАЛЕНКА, який є №4 у виборчому списку Блоку Віталія Кличка.

Так, в ході презентації Програми Блоку Віталія Кличка „Обличчям до киян”, що відбулася 24 квітня в Мистецькому центрі „КПІ”, А.КОВАЛЕНКО наголосив на необхідності посилення ролі киян в управлінні містом саме шляхом запровадження у Києві системи місцевих референдумів.

Він зазначив, що хибною є думка, що це дорого для бюджету міста. “Коли система почне працювати, абсолютно недорого – навіть бюджетних коштів не потрібно буде”, - сказав він.

Разом з тим, як наголосив А.КОВАЛЕНКО, така система вирішення питань дасть можливість уникнути скандалів з будівництвом, урізанням територій парків і зелених зон.

“Блок Віталія Кличка, у разі своєї перемоги на виборах, буде вносити зміни до Статуту Києва та Закону „Про столицю...”. Серед іншого, члени Блоку мають намір відмінити чинне положення, за яким необхідно зібрати як мінімум одну тисячу підписів киян для того, щоб Київрада лише поставила на розгляд питання за вимогою громадськості”, - зазначив А.КОВАЛЕНКО.