Співпраця з Росією має протилежний ефект

Україна не втратить свою частку на міжнародному ринку озброєнь у зв`язку з тим, що Росія згортає співпрацю з українськими підприємствами оборонної промисловості.

Про це в інтерв`ю журналу «Профиль» (з`явиться у продажу 24 липня) сказав виконуючий обов`язки секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимир ГОРБУЛІН.

«Навпаки. Поки ми не перейдемо від торгівлі послугами і комплектуючими до торгівлі готовими зразками озброєнь, ми обов`язково від когось залежатимемо. Тому чим раніше ми станемо самостійно працювати на ринку і пропонувати озброєння власного виробництва, як це було, наприклад, з танком Т-80У для Пакистану, тим вигідніше це буде для України», - сказав В.ГОРБУЛІН.

На його думку, необхідно, щоб українська продукція відповідала світовим стандартам. «Якщо наша продукція буде конкурентоспроможна, то ніхто не стане говорити про загрозу нашому оборонно-промисловому комплексу ні з боку Росії, ні з боку НАТО. Над цим треба працювати», - підкреслив він.

Як зазначив в.о. секретаря РНБО, ніхто не оспорює те, що Україна має досягнення в ракетно-космічній промисловості, у виробництві танків, це незаперечно. «Якщо у нас є сьогодні найкращі турбіни для військово-морського флоту, то і Росія не може без них обійтися. Якщо завод «Арсенал» виготовляє головки для самонавідних ракет, то і Росія купує їх у нас», - сказав він.

В.ГОРБУЛІН переконаний, що немає необхідності замахуватися на виробництво всіх видів озброєнь. «Ми не СРСР, який виробляв абсолютно все. Одночасно процеси глобалізації вимагають, щоб ми активніше вирішували питання участі наших підприємств у європейських проектах створення і виробництва озброєнь, а також сміливіше йшли на створення спільних збройових виробництв, приміром, з близькосхідними та азіатськими партнерами», - сказав він.

«Тому потрібно швидше знайти свою нішу в міжнародному виробництві озброєнь та бізнесі, щоб ефективно працювати в ній», - підкреслив В.ГОРБУЛІН.