Грузія не змінює свою позицію щодо вступу Росії до СОТ

Грузія не має наміру змінювати свою позицію в питанні вступу Російської Федерації до Світової організації торгівлі, заявила заступник міністра економічного розвитку Грузії Тамара КОВЗІРІДЗЕ журналістам в неділю перед від`їздом до Женеви, де на 28 квітня призначений черговий раунд російсько-грузинських переговорів по СОТ.

"Наші умови щодо відкриття спільних пропускних митних пунктів на абхазькій і південноосетинській ділянках грузинсько-російського кордону, залишаються незмінними", - цитують Т.КОВЗІРІДЗЕ “Подробиці”.

За її словами, запланована на понеділок зустріч з російськими колегами пройде спочатку в багатосторонньому, а потім в двосторонньому форматі.

Тим часом представники властей Абхазії та Південної Осетії заявляють, що не допустять функціонування спільних російсько-грузинських контрольно-пропускних пунктів на контрольованих ними ділянках кордону.