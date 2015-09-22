Росія повезла до окупованого Криму групу польських школярів

При цьому польським школярам організували зустріч з представниками сепаратистської влади Криму, передає "ЄвроПравда" з посиланням на польське видання Gazeta prawna.

Молодь відвідує музеї і місця, де бували російські письменники та поети. Варто зазначити, що до Криму поїхали польські школярі-переможці конкурсу на знання російської літератури, організатором якого є Російсько-польський центр діалогу і згоди.

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Директор центру Юрій Бондаренко заявив, що метою візиту є показати підліткам місця, пов’язані з російською історією, тому візит не має нічого спільного з політикою.

Відповідаючи на питання, чи розуміє він, що наражає польських школярів на порушення закону, оскільки візит відбувається без дозволу української влади, Бондаренко зазначив, що в документах підлітків не буде відміток про цей візит.

"Вважаю Польщу демократичною країною, де люди мають право самі оцінювати ситуацію", - сказав він.

Візит польських школярів до анексованого Криму триватиме до четверга, а потім вони ще два дні проведуть у Москві.