Майбутні моряки в Маріуполі присягнули на вірність українському народу (фото)

Начальник міліції Донецької області привітав майбутніх моряків, першокурсників Азовського морського інституту Одеської національної морської академії, які склали присягу служити українському народу.

Про це повідомляє 0629.com.ua з посиланням на Маріупольський ГУ МВС України в Донецькій області.

На урочистому заході були присутні директор навчального закладу Олександр Лисий, голова Приморської районної адміністрації Володимир Петров і керівники державного підприємства «Маріупольський морський торговельний порт». У святі взяв участь оркестр ГУМВС України в Донецькій області.

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«З цього моменту прийняття присяги своєму народу, батьківщині, ваше життя набуває нового сенсу. Навчайтесь, будьте стійкими, мужніми, чесними. Бажаю вам стати справжніми капітанами. А ми, міліція, завжди поруч і готові надати допомогу в разі необхідності», - звернувся до студентів начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Олександр Лисий зазначив, що Одеська морська академія, підрозділом якої є інститут, - провідний навчальний заклад країни, готує висококласних фахівців для торгового флоту, портів, морських організацій, судноремонтних і суднобудівних підприємств. Навчання ведеться з урахуванням Міжнародних вимог з підготовки морських фахівців, є навчальне судно, центри підготовки. Директор інституту подякував батьків курсантів, які благословили дітей на отримання нелегкої професії моряка, та побажав студентам «7 футів під кілем».

Наприкінці заходу відбулося урочисте вручення залікових книжок.