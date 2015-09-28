До кінця року Україна має отримати дві американські системи контролю за кордоном - РНБО

Як повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України, про це заявив перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський у Лос-Анджелесі у ході прес-конференції з нагоди першої поставки в Україну Системи раннього попередження для контролю за кордоном, спостереження та ідентифікації руху техніки ворога, що виробляється американською корпорацією Aeroscraft ("Аерос").

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"Ми очікуємо поставку двох систем прикордонного контролю до кінця поточного року та ще шести у 2016", - зазначив Гладковський, пояснивши, що дані системи дозволять "вести цілодобове спостереження за кордоном, що, у свою чергу, прискорить координацію дій відповідного реагування".

Зазначається, що Гладковський перебуває у службовому відрядженні у США разом з головою Державної прикордонної служби України генерал-полковником Віктором Назаренком.

За словами Гладковського, початок співпраці з корпорацією "Аерос", в якій братимуть участь підприємства державного концерну "Укроборонпром", є важливим кроком на шляху двостороннього українсько-американського співробітництва у галузі зміцнення захисту українського кордону.

У заході також взяли участь генеральний директор "Аеросу" Ігор Пастернак і член Державної асамблеї Каліфорнії Мет Дабабню, інформує РНБО.