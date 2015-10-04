Тука заявив, що нікому не дозволить "освоювати" бюджет Луганської області

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Багато хто солодко потирає руки: на носі процес "освоєння бюджету"! Напевно, за підсумками року, я буду оголошений найгіршим губером. Але, тим не менш, "освоювати бюджет" я не дам нікому в області", - наголосив голова Луганської ВЦА.

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При цьому він зазначив, що жодного іншого алгоритму роботи з бюджетними грішми в Луганській області відтепер не буде, крім як "проект - кошторис - гроші".

Раніше Тука заявляв, що боротьба з корупцією в Луганській області триває, але відчувають зміни в основному ті, хто залучений до процесу змін.