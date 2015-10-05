Став відомий власник літака, що розбився вчора на Львівщині

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 4 жовтня о 14:49 на відстані близько двох кілометрів від села Лісновичі Городоцького району під час виконання учбово-тренувального польоту з аеродрому Цунів Львівського авіаційно-спортивного клубу Товариства сприяння оборони України впав у поле без послідуючого горіння приватний спортивний двомісний літак «Зодіак СH-601».

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Внаслідок його падіння загинуло дві особи: 53-річний пілот спортивного клубу та 31-річний пасажир, жителі міста Львова.

До вивільнення тіла загиблого пасажира з літака залучали рятувальників. Тіло пілота було знайдено на деякій відстані від місця падіння.

Проводяться слідчі дії для встановлення причин та обставин падіння літака та загибелі людей.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, приватний двомісний літак «Зодіак СH-601» належить відомому львівському бізнесмену Ярославу Наконечному, однак його на борту літального апарату на момент аварії не було.