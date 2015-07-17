У Чернігівській області впав легкомоторний літак
15:25, 17 липня 2015Суспільство
985 0
У п'ятницю, 17 липня, в Бобровицькому районі Чернігівської області впав легкомоторний літак.
Розбився легкомоторний літак / mimi-gallery.com
Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення про це надійшло об 11:40.
На місце події поблизу села Кобижча прибули рятувальники та дістали з понівеченої повітряної машини тіло пілота.
Читайте такожУ Росії розбився п'ятий військовий літак за літо - стратегічний бомбардувальник Ту-95Ним виявився 59-річний мешканець Полтавщини, який на замовлення одного з сільгосппідприємств обробляв з повітря спеціальним розчином кукурудзяне поле. За словами свідків, під час польоту літак різко увійшов у піке та впав.
Причину та обставини трагедії встановлює слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter