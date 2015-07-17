У Чернігівській області впав легкомоторний літак

Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення про це надійшло об 11:40.

На місце події поблизу села Кобижча прибули рятувальники та дістали з понівеченої повітряної машини тіло пілота.

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Причину та обставини трагедії встановлює слідство.