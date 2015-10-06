Україна опинилася на 69-му місці за якістю смерті

Україна посіла 69-е місце (з 80) у рейтингу якості смерті (наявності умови для «хорошого життя до самого кінця»), складеному Economist Intelligence Unit (EIU).

Показник якості смерті визначається, серед іншого, рівнем розвитку паліативної медицини, так як вона дозволяє виявляти хвороби на ранніх стадіях та попереджати фізіологічні і психологічні страждання пацієнтів зі смертельними хворобами.

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Індекс якості смерті в Україні склав 25,5 з 100. Найближчими сусідами по рейтингу стали Колумбія та Ефіопія. Останнє місце у рейтингу посів Ірак.

Також, в розрахунку якості смерті розглядались показники у таких категоріях, як людські ресурси, доступність допомоги, якість допомоги та залучення суспільства.