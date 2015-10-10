Чоловіка, який розстріляв медиків у Сімферополі, знайдено мертвим
20:24, 10 жовтня 2015Суспільство
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Представник МВС РФ заявив про виявлення тіла чоловіка, який, імовірно, влаштував стрілянину 26 вересня на станції швидкої допомоги в окупованому Сімферополі.
Швидка допомога / Фото: Анжеліка Лабунська
Про це повідомляє «Російська служба новин».
Внаслідок нападу загинули двоє медиків, двоє отримали поранення. У трагедії підозрюється 55-річний Бекір Небієв.
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Син упізнав тіло стрільця.
Зазначається, що, за попередніми даними, мотивом могла стати помста за невірно поставлений діагноз.
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