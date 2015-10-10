Чоловіка, який розстріляв медиків у Сімферополі, знайдено мертвим

20:24, 10 жовтня 2015
Суспільство
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Представник МВС РФ заявив про виявлення тіла чоловіка, який, імовірно, влаштував стрілянину 26 вересня на станції швидкої допомоги в окупованому Сімферополі.

Скорая / Анжелика Лабунская

Про це повідомляє «Російська служба новин».

Внаслідок нападу загинули двоє медиків, двоє отримали поранення. У трагедії підозрюється 55-річний Бекір Небієв.

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Син упізнав тіло стрільця.

Зазначається, що, за попередніми даними, мотивом могла стати помста за невірно поставлений діагноз.

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