"За свободу думки": Європарламент включив Нємцова до шорт-листа премії Сахарова

Іншими кандидатами на здобуття премії стали засуджений до 10 років в'язниці і 1000 ударів палицями блогер-активіст Раїф Бадауї із Саудівської Аравії, а також група політв'язнів у Венесуелі, передає Бі-бі-сі.

Варто зазначити, що лауреатами премії стають видатні люди, які ведуть боротьбу проти нетерпимості, фанатизму і гноблення.

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До лонг-листа увійшли українська льотчиця Надія Савченко, колишній вільнонайманий співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден, активістка боротьби проти жіночого обрізання Една Адан Ісмаїл з Сомалі, колишній аудитор з Price Waterhouse Coopers Антуан Дельтур, що викрив податкові махінації транснаціональних компаній, і Стефані Гібо, яка викрила факти уникання сплати податків та відмивання грошей в UBS AG.

Премія імені вченого, дисидента і правозахисника Андрія Сахарова щорічно вручається Європарламентом, починаючи з 1988 року.