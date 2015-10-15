"За свободу думки": Європарламент включив Нємцова до шорт-листа премії Сахарова
Європейський парламент включив російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого у лютому, до шорт-листа премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.
Іншими кандидатами на здобуття премії стали засуджений до 10 років в'язниці і 1000 ударів палицями блогер-активіст Раїф Бадауї із Саудівської Аравії, а також група політв'язнів у Венесуелі, передає Бі-бі-сі.
Варто зазначити, що лауреатами премії стають видатні люди, які ведуть боротьбу проти нетерпимості, фанатизму і гноблення.
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До лонг-листа увійшли українська льотчиця Надія Савченко, колишній вільнонайманий співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден, активістка боротьби проти жіночого обрізання Една Адан Ісмаїл з Сомалі, колишній аудитор з Price Waterhouse Coopers Антуан Дельтур, що викрив податкові махінації транснаціональних компаній, і Стефані Гібо, яка викрила факти уникання сплати податків та відмивання грошей в UBS AG.
Премія імені вченого, дисидента і правозахисника Андрія Сахарова щорічно вручається Європарламентом, починаючи з 1988 року.