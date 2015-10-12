Суд над Савченко перенесли через приїзд патріарха РПЦ Кирила

Про це повідомив її адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Twitter.

Наступне засідання у справі Савченко почнеться об 11.00 в четвер, 15 жовтня.

Крім того, адвокат зазначив, що у Донецькому міському суді Ростовської області сьогодні було допитано двох свідків у справі народного депутата України, української льотчиці Надії Савченко.

За його даними, обидва свідки Жаббаров і Соляник – терористи з т. зв. "Луганської народної республіки".

«Свідок Соляник спростував показання попередніх свідків. У Савченко під час затримання руки були зв'язані за спиною», - написав Полозов.

Також адвокат додав, що з 59-ти свідків обвинувачення у справі на поточний момент допитано лише 12. І обвинувачення якось не квапиться їх допитати, додав адвокат.

Читайте такожМатіос допускає обмін затриманих в Україні ГРУшників на Надію Савченко

Після допиту свідків прокурори зачитували письмові докази зі справи, зокрема, епізод про "виявлення" Савченко у Воронезькій області.

Також прокурори оголосили протокол вилучення особистих речей потерпілих російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина. Серед вилучених предметів - плівкові фотоапарати «Зміна 8М», ФЕД-5В і «Зоркий-4», підкреслив адвокат.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її обвинуватили в причетності до загибелі співробітників ВГТРК Корнелюка і Волошина. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивстві, а також у незаконному перетині кордону.

За даними захисту льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.