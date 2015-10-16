Росіяни категорично проти повернення захоплених територій в України – опитування

Про це свідчать результати соцопитування Левада-Центру, передані УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, як ви поставилися до ідеї повернення Криму Україні, 58% зазначили – «різко негативно», 25% - «швидше негативно». Лише 7% вказали – «швидше позитивно», 8% «позитивно», 3% - вагалися з відповіддю.

Читайте такожЛише 8% українців виступають за більш тісні відносини з Росією - опитування

При цьому 72% (33% проти, 39% – швидше проти) опитаних проти того, щоб РФ пішла назустріч вимогам Заходу і обмежила підтримку Донецької та Луганської «народних республік», «ополченців» на сході України». Підтримують відмову від підтримки бойовиків на сході України лише 20%. Вагалися з відповіддю 9%.

Опитування проведено 2–5 жовтня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 800 осіб віком 18 років і старші в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка цих досліджень не перевищує 4,1%.