Членство України у Радбезі ООН допоможе повернути Крим і Донбас - Гройсман
07:36, 16 жовтня 2015Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що членство України в Раді безпеки ООН допоможе повернути тимчасово окуповані території.
Фото УНИАН
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Членство в Радбезі ООН відкриває для нас нові можливості, щоб боротися за повернення до складу України тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Я переконаний, що спільними зусиллями ми відновимо в нашій державі мир і спокій", - повідомив Гройсман.
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"Така кількість голосів чітко і ясно дає зрозуміти про підтримку України світовим співтовариством. Безумовно, це важлива перемога України на міжнародному фронті", - заявив спікер парламенту.
Як повідомляв УНІАН, у четвер Україна 177 голосами булаобрана членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки.
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