Членство України у Радбезі ООН допоможе повернути Крим і Донбас - Гройсман

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Членство в Радбезі ООН відкриває для нас нові можливості, щоб боротися за повернення до складу України тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Я переконаний, що спільними зусиллями ми відновимо в нашій державі мир і спокій", - повідомив Гройсман.

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"Така кількість голосів чітко і ясно дає зрозуміти про підтримку України світовим співтовариством. Безумовно, це важлива перемога України на міжнародному фронті", - заявив спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у четвер Україна 177 голосами булаобрана членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки.