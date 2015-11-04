У Слов'янську знову саджають канадські клени (фото)
15:17, 04 листопада 2015Суспільство
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У вівторок, 3 листопада, працівники одного з комунальних підприємств Слов'янська приступили до висадки на вулиці Свободи саджанців канадських кленів - таких же, які були посаджені на реконструйованій ділянці вулиці в кінці 2013 року.
Останній раз клени висаджували до окупації бойовиками міста / slavgorod.com.ua
Про це повідомляє міський сайт Slavgorod.
Як розповів директор комунального підприємства, по обидва боки вулиці Свободи від вулиці Рози Люксембург до вулиці Фрунзе буде висаджено 60 дерев.
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Вартість одного саджанця становить 650 гривень.
Відзначимо, що всі дерева, які були посаджені на вулиці Свободи два роки тому, прижились.
slavgorod.com.іа
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