У Слов'янську знову саджають канадські клени (фото)

Про це повідомляє міський сайт Slavgorod.

Як розповів директор комунального підприємства, по обидва боки вулиці Свободи від вулиці Рози Люксембург до вулиці Фрунзе буде висаджено 60 дерев.

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Вартість одного саджанця становить 650 гривень.

Відзначимо, що всі дерева, які були посаджені на вулиці Свободи два роки тому, прижились.