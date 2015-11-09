Президент підписав указ про відзначення цього року Дня Гідності і Свободи

Текст указу оприлюднено на сайті глави держави.

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Згідно з документом, президент доручив Кабінету міністрів України невідкладно утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи, визначивши його співголовами прем’єр-міністра і главу Адміністрації президента та залучивши до його роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об’єднань.

Також Порошенко доручив уряду затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи, передбачивши, зокрема, проведення: 21 листопада 2015 року у місті Києві, інших населених пунктах урочистостей та меморіальних заходів за участю представників органів виконавчої влади, територіальних громад, народних депутатів України, політичного корпусу, громадянського суспільства, насамперед учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 2014 роках, родин Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, представників волонтерських рухів, духовенства; у навчальних закладах, закладах культури, військових частинах тематичних виставок, презентацій, інших заходів, присвячених революційним подіям 2004 року та Революції Гідності, її учасникам та значенню цих подій у розвитку громадянського суспільства; здійснювати разом із Київською міською державною адміністрацією заходи щодо гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, зокрема проведення благоустрою та забезпечення підтримання у належному стані місць і об’єктів, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

Обласним та Київській міській державним адміністраціям президент доручив затвердити та забезпечити виконання регіональних планів заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи.

Міністерство закордонних справ України має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи та надання сприяння українській громадськості за кордоном у відзначенні цього свята, а також участі представників української громадськості за кордоном у відповідних заходах в Україні.

Крім того, президент доручив Міністерству інформаційної політики України разом із Українським інститутом національної пам’яті забезпечити розроблення та впровадження для державних ЗМІ тематичних інформаційних програм, присвячених Революції Гідності, а також розповсюдження відповідної соціальної реклами.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.