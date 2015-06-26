Латвійці зняли фільм про свою допомогу Україні

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Сценарист фільму, латвійський журналіст і публіцист Імант Лієпіньш розповів, що у стрічці йдеться про допомогу, яку надають латвійські волонтери українським військовослужбовцям та жителям сходу України, про лікування в Латвії поранених українських вояків та реабілітацію у латвійських сім'ях українських дітей, які постраждали від російської агресії.

У стрічці використано відео, зняте латвійськими волонтерами у Маріуполі на Донеччині. З екрана вони діляться враженнями від побаченого, є у фільмі і розповіді жителів сходу України і українських військовослужбовців.

Імант Лієпіньш як журналіст був свідком подій Революції гідності та анексії Криму. Свої враження він виклав у книзі "Україна. Життя, смерть і внутрішня революція – розповідь очевидця", яка стала популярною в Латвії і нещодавно вийшла додатковим тиражем.

Імант Лієпіньш повідомив, що його документальна робота найближчим часом буде демонструватися на латвійському телебаченні, і скоро її можна буде побачити і в Інтернеті. За його словами, планується, що документальний фільм про волонтерської допомоги Латвії Україні також буде демонструвати український "5-й канал".

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