ЗМІ: Українсько-словацький кордон будуть контролювати за допомогою засобів ППО

Про це повідомляє словацьке видання TVNOVINY.sk.

"Розгортання ППО на нашому східному кордоні не зовсім просте рішення. Це дійсно виняткова міра. Але часи вимагають надзвичайних заходів. Так, в даний час, будуть використовуватися всі засоби, які є у Словаччині, призначені для захисту повітряного простору", - заявив міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Калиняк.

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Як повідомляв УНІАН, що сьогодні в 30 км від словацько-українського кордону виявили уламки українського вертольота. Катастрофа сталася ще в середу, проте через непогоду виявити уламки вдалося тільки сьогодні.