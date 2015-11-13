В Одесі знищили алею Небесної сотні

Про це повідомляє Трасса Е-95.

"Сьогодні їх повністю знищили. Ми розцінюємо це як політичну акцію, тому що це сквер Небесної сотні. Наші активісти сьогодні з ранку прийшли доглядати за деревами і виявили, що всі липи поламані", - розповіла керівник проекту "Сквер Небесної сотні" Аріадна Міщук.

Читайте такожЕкс-голова СБУ Наливайченко розповів про російський слід у розстрілах на Майдані

Нагадаємо, раніше в ГПУ заявили, що справа про розстріл Небесної сотні фактично розслідувана