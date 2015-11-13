В Одесі знищили алею Небесної сотні

21:44, 13 листопада 2015
Суспільство
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В Одесі в Місячному парку невідомі знищили алею, висаджену активістами в пам'ять про Небесну сотню. Вандали зламали близько сотні молодих лип, висаджених у квітні 2014 року.

Трасса Е-95.

Про це повідомляє Трасса Е-95.

"Сьогодні їх повністю знищили. Ми розцінюємо це як політичну акцію, тому що це сквер Небесної сотні. Наші активісти сьогодні з ранку прийшли доглядати за деревами і виявили, що всі липи поламані", - розповіла керівник проекту "Сквер Небесної сотні" Аріадна Міщук.

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Нагадаємо, раніше в ГПУ заявили, що справа про розстріл Небесної сотні фактично розслідувана

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