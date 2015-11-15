У Києві на дільниці нетвереза голова ДВК заважала роботі комісії - поліція

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУ Національної поліції України у місті Києві, інцидент стався у Дніпровському районі 15 листопада.

«У Дніпровське РУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві надійшов дзвінок про конфлікт. При прибуттю за вказаною адресою правоохоронці встановили: інцидент трапився між членами комісії та головою ДВК. Жінка прийшла на дільницю у стані сп’яніння (при перевірці наявності алкоголю в крові встановлено 1,7 проміле) та всіляко перешкоджала роботі комісії. У результаті члени ДВК проголосували про відсторонення її від виконання обов’язків та переобрали голову», - йдеться у повідомленні.

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За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійснення виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожує від трьох до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у КМДА заявили, що у Києві станом на 8:30 відкрились і працюють усі 1089 виборчих дільниць.

Громадський порядок на виборах охороняє понад 4000 працівників Національної поліції, Національної гвардії, курсантів Національної академії внутрішніх справ, бійців батальйонів Київ-1, Київ-2.