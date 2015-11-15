У Києві одна дільниця не відкрилася: комісія не змогла відкрити сейф

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

“Знову у нас на одній зі спеціальних виборчих дільниць є проблема з сейфом. Тому вона не відкрилася. Це Київська обласна клінічна лікарня. Зараз вживаються дії з відкриття сейфа”, - сказав Бондаренко і додав, що там перебувають 36 виборців.

Інших порушень станом на 08.00 у Києві не зафіксовано, зауважив керівник апарату КМДА.

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Він також нагадав, що до охорони громадського порядку залучено понад 4 тисячі правоохоронців.

“Сподіваємося, що виборчий процес і підрахунок голосів пройдуть спокійно. Не чекаємо сьогодні жодних суттєвих проблем”, - сказав Бондаренко.

Своєю чергою голова Київської міської виборчої комісії Анатолій Сульдін зазначив, що “велика кількість дільниць працює на більш ніж половину, тобто немає 100-відсоткової явки їхніх членів”.

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“Це пов'язано з тим, що кандидати дуже багато вносили змін у свої подання щодо членів виборчих комісій”, - сказав він.

Сульдін також додав, що особливих проблем на виборах поки не прогнозується.