У Києві одна дільниця не відкрилася: комісія не змогла відкрити сейф
Керівник апарату Київської міської держадміністрації, керівник Міського координаційного центру з вирішення питань забезпечення виконання заходів, визначених виборчим законодавством щодо підготовки та проведення виборів київського міського голови та депутатів Київради Володимир Бондаренко повідомив, що станом на 08.00 у Києві відкрито 1088 із 1089 виборчих дільниць.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
“Знову у нас на одній зі спеціальних виборчих дільниць є проблема з сейфом. Тому вона не відкрилася. Це Київська обласна клінічна лікарня. Зараз вживаються дії з відкриття сейфа”, - сказав Бондаренко і додав, що там перебувають 36 виборців.
Інших порушень станом на 08.00 у Києві не зафіксовано, зауважив керівник апарату КМДА.
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Він також нагадав, що до охорони громадського порядку залучено понад 4 тисячі правоохоронців.
“Сподіваємося, що виборчий процес і підрахунок голосів пройдуть спокійно. Не чекаємо сьогодні жодних суттєвих проблем”, - сказав Бондаренко.
Своєю чергою голова Київської міської виборчої комісії Анатолій Сульдін зазначив, що “велика кількість дільниць працює на більш ніж половину, тобто немає 100-відсоткової явки їхніх членів”.
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“Це пов'язано з тим, що кандидати дуже багато вносили змін у свої подання щодо членів виборчих комісій”, - сказав він.
Сульдін також додав, що особливих проблем на виборах поки не прогнозується.