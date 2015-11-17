Порошенко оголосив 2016 рік в Україні Роком англійської мови

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент прийняв таке рішення, як зазначається в указі, «враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку».

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Кабінету міністрів доручено розробити і затвердити комплекс заходів на 2016 та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, зокрема передбачивши організацію на базі вищих навчальних закладів курсів із вивчення англійської мови, сприяння розширенню викладання у вишах дисциплін англійською мовою, збільшення мережі гуртків у позашкільних навчальних закладах.

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Також має бути забезпечене проведення фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови, розвиток взаємного обміну учнями та студентами між навчальними закладами України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування, активізована участь загальноосвітніх навчальних закладів України в навчальній програмі Європейського Союзу «Е-Twinning Plus».

Має бути розширена мережа літніх мовних таборів з метою вивчення іноземних мов в Україні. Йдеться й про розвиток міжнародного співробітництва щодо залучення до викладання англійської мови іноземних фахівців – носіїв мови, у тому числі волонтерів, спрощення порядку в’їзду в Україну та перебування в Україні таких фахівців.

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Уряд також має передбачити удосконалення законодавства у сфері освіти і науки щодо визначення переліку педагогічних, наукових та науково-педагогічних посад в установах, які вимагають володіння англійською мовою, а також запровадження поетапної сертифікації вчителів іноземних мов відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти з метою визначення їхнього рівня володіння мовою та відповідної диференціації оплати праці.

Також планується запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення, поширення практики демонстрування фільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою.

Згідно з указом, має бути проведене оцінювання рівня володіння державними службовцями англійською мовою та організовані мовні курси для її вивчення. Вивчення англійської мови має бути включене до програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Урядові доручено опрацювати і питання щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для реалізації зазначених заходів.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити розроблення та реалізацію відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови, передбачивши, зокрема опрацювання питання щодо забезпечення доступності послуг із вивчення англійської мови.