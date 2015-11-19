Бойовик добровільно вийшов з терористичної "ЛНР" та здався СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, триває успішна реалізація програми «На тебе чекають вдома». Ще один учасник терористичної організації «ЛНР» добровільно вийшов з її рядів, повернувся на підконтрольну Україні територію і здався правоохоронним органам.

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Встановлено, що колишній бойовик проходив службу в одному з підрозділів тилового забезпечення, що дислокується в Луганську, і не брав безпосередньої участі в бойових діях.

Після проведення перевірки та слідчих дій він, відповідно до законодавства України, може розраховувати на звільнення від кримінальної відповідальності.