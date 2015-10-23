Двоє бойовиків "ДНР" добровільно здалися СБУ (відео)

Один з них був активним учасником у сепаратистському русі в Слов’янську, добровільно вступив до лав терористів «ДНР», передає прес-служба СБУ.

Зі зброєю у руках ніс службу на блокпостах, займався збором розвідувальної інформації. Згодом, розчарувавшись у сепаратистських ідеях, звільнився з так званої «армії» фейкової республіки.

Інший приєднався до терористичної організації «ДНР» влітку минулого року. Ніс службу на блокпостах, зокрема перевіряв документи, займався організацією пропускного режиму, здійснював охорону об’єктів.

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"Колишні бойовики, дізнавшись про започатковану СБ України програму «На тебе чекають вдома», звернулися із заявами до правоохоронних органів, зізналися у скоєних злочинах та добровільно погодилися співпрацювати зі слідством", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у подальшому це може стати приводом для звільнення їх від кримінальної відповідальності та дасть можливість повернутися їм до мирного життя.

"Також вони закликали інших бойовиків скористатися можливостями програми СБУ та повернутися на підконтрольну Україні територію", - зазначили у СБУ.