Ще три банки можуть одержати гроші ЄБРР на розвиток іпотеки

Ще два-три українські банки можуть одержати фінансування Європейського банку реконструкції і розвитку для реалізації проектів у секторі іпотечного кредитування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив радник з питань зовнішніх зв`язків представництва ЄБРР в Україні Антон УСОВ.

Він зазначив, що в цілому ЄБРР має намір продовжувати видачу середньострокових кредитів українським банкам з перспективних напрямків, серед яких іпотека, середній і малий бізнес та енергозбереження.

При цьому А.УСОВ підкреслив, що для реалізації таких проектів мало одного бажання ЄБРР, має ще бути деяка макроекономічна стабільність (в Україні - УНІАН).

За його інформацією, на сьогодні фінансування ЄБРР для розвитку іпотеки одержали ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” (50 млн. дол.) і АКБ «Укрсоцбанк» (70 млн. дол.).

А.УСОВ також повідомив, що ЄБРР розглядає можливість участі в капіталі ще однієї української страхової компанії. За його словами, також ведуться переговори з іноземними інвесторами для спільної реалізації подібного проекту. При цьому частка ЄБРР у капіталі компанії, що придбається чи створюється (залежно від стратегії іноземного інвестора - УНІАН) складе не більше 25%.

«Ми на сьогодні знаходимося в пошуку відповідного партнера для інвестицій серед місцевих компаній і також працюємо з потенційними іноземними інвесторами, які хочуть вийти на ринок в цьому і наступному роках», - повідомив А.УСОВ.

Довідка УНІАН. На сьогодні ЄБРР володіє 30% акцій ЗАТ «Ренесанс Життя». Інші 70% акцій належать російській групі “Супутник”.