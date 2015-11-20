Олександр Рувін, на якого вчинили замах, був головним експертом у справі МН17 і Іловайській операції

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

За його словами, замах на Рувина може стати серйозною проблемою для держави, тому що він відіграє ключову роль в розслідуванні з української сторони загибелі малайзійського "Боїнга". Олександр Рувін є єдиним в Україні експертом-вибухотехніком з міжнародною сертифікацією.

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Він входить від України в міжнародну комісію з розслідування загибелі малайзійського "Боїнга" і саме він представляв позицію України на всіх засіданнях, викриваючи маніпуляції російських експертів.

"Саме в НДІ зроблений біохімічний аналіз вражаючих елементів російського "Бука", проведена експертиза бойових частин всіх українських зенітних ракет і ракет "повітря-повітря", яка довела непричетність України до злочину. На його висновках експертиз ґрунтується прокуратура Нідерландів в цій справі. Слідчі дії тривають - так, днями, Україна направляє в Нідерланди партію речових доказів щодо справи", - пише Бутусов.

Рувін очолив групу військово-тактичної експертизи.

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"Рувін вніс величезний внесок у проведення військово-тактичної експертизи, яка дала об'єктивну оцінку загибелі 29 серпня 2014-го не менше 350 українських воїнів, оточених у Іловайську. Військово-тактична експертиза щодо Іловайська дозволяє дати в суді оцінку діям керівництва Генштабу, і такий суд обов'язково відбудеться", - зазначив він.

Також Рувин був експертом у справі про загибель літака Іл-76 в луганському аеропорту, де загинули 49 військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ Національної поліції України в місті Києві, інцидент стався 18 листопада ввечері на Оболоні. Виїхали на виклик правоохоронці, за словами очевидців, встановили, що чоловік приїхав додому на автомобілі. Як тільки він вийшов з автомобіля, до нього підбіг невідомий і зробив три постріли з невстановленої зброї. Коли потерпілий впав, нападник зник з місця події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 год. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та особу нападника.